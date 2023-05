Akanji trifft – ManCity zieht mit Machtdemonstration ins Finale ein

Manchester City setzt sich im Halbfinale gegen Real Madrid vor heimischem Publikum klar mit 4:0 durch und steht im Champions League-Finale vom 10. Juni.

Dort treffen die Skyblues auf Inter Mailand und gehen als grosser Favorit ins Duell. Dies liegt nicht zuletzt an der Machtdemonstration, die das Team von Pep Guardiola im heimischen Etihad Stadium gegen Real Madrid zeigt. Vor allem in der ersten Halbzeit lassen die Citizens den Titelverteidiger nie zum Zug kommen und sind drückend überlegen. Während Erling Haaland gegen den erneut starken Real-Goalie Thibaut Courtois mehrfach den Kürzeren zieht, ist es Bernardo Silva, der das Spiel mit einem Doppelpack im ersten Umgang in klare Bahnen lenkt.

Real versucht in der zweiten Halbzeit dann mehr spielerische Akzente zu setzen, kann sich aber weiterhin keine echten Chancen erarbeiten. Nach einem Freistoss von Kevin de Bruyne lenkt der wiederum äusserst solide Manuel Akanji den Ball mit dem Kopf ab, ehe Eder Militão, das Leder ebenfalls noch berührt und Courtois nicht mehr retten kann.

In der Schlussphase trifft Joker Julian Alvarez zum 4:0-Schlussstand. ManCity zieht mit einer beeindruckenden Leistung ins Endspiel der Königsklasse ein.

psc 17 Mai, 2023 22:53