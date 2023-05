Ancelotti bestätigt Einsatz von Luka Modric gegen ManCity

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti kann im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Manchester City am Dienstagabend voll auf Luka Modric zählen.

Der kroatische Spielmacher meldete sich am Wochenende beim Copa del Rey-Finale mit einem Kurzeinsatz zurück. Nun kündigt Ancelotti an, dass Modric gegen ManCity spielen – und zwar auch in der Startelf. Der 37-Jährige fühle sich wieder gut und könne deshalb mittun.

Zuletzt verpasste Modric wegen Oberschenkelproblemen zwei Meisterschaftspartien.

psc 8 Mai, 2023 17:41