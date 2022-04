Atlético muss gegen ManCity auf einen Top-Verteidiger verzichten

Atlético Madrid muss für das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Manchester City auf einen sehr wichtigen Spieler verzichten.

Der uruguayische Abwehrspieler José Maria Gimenez steht für die Partie am Dienstagabend nicht zur Verfügung. Der 27-Jährige musste am Wochenende beim 4:1-Sieg gegen Deportivo Alaves mit Wadenproblemen kurz vor Schluss ausgewechselt werden. Wie der Kaderliste für das Spiel bei Manchester City zu entnehmen ist, macht Gimenez den Trip auf die Insel gar nicht erst mit. Immerhin soll die Blessur nicht ganz so gravierend sein, dass der Verteidiger auch für das Rückspiel ausfallen würde.

psc 4 April, 2022 12:05