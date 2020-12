Barça: Koeman schont Messi und zwei weitere Stars

Lionel Messi wird beim FC Barcelona in der Champions League erneut geschont. Zwei weitere Stars erhalten ebenfalls eine Pause.

Nachdem Messi bereits in der vergangenen Woche die Reise in die Ukraine gegen Dynamo Kiew nicht mitmachte, wird er auch am Mittwochabend zu Hause gegen Ferencvaros nicht zum Einsatz gelangen. Trainer Ronald Koeman verzichtet freiwillig auf den Kapitän. Auch Marc-André ter Stegen und Philippe Coutinho bekommen eine Pause und stehen nicht im Aufgebot.

Barça hat sich mit 12 Punkten nach vier Spieltagen bereits für die K.o.-Phase im kommenden Jahr qualifiziert.

psc 1 Dezember, 2020 13:41