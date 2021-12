Champions League-Achtelfinals: 1. Auslosung ungültig

UPDATE: Die erste Champions League-Auslosung war ungültig. Deshalb sind die folgenden Paarungen nicht fixiert.

Benfica – Real Madrid

Villarreal – Manchester City

Atlético Madrid – FC Bayern

Red Bull Salzburg – FC Liverpool

Inter Mailand – Ajax Amsterdam

Sporting – Juventus

Chelsea – Lille

Paris St. Germain – Manchester United

Die Hinspiele finden am 15. und 16. und 22. und 23. Februar statt. Die Rückspiele werden am 8. und 9. sowie 15. und 16. März ausgetragen.

Das Finale findet in dieser Saison am 28. Mai in St. Petersburg statt.

Update: Wegen mehreren Fehlern bei der Auslosung muss diese wiederholt werden.

psc 13 Dezember, 2021 12:22