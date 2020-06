Champions League: Finalturnier wohl in Lissabon

Die Champions League soll in Form eines Finalturniers zu Ende gespielt werden. Doch nicht in Istanbul sondern in Lissabon wird wohl um Europas Krone gespielt.

Die UEFA plant angeblich, die Champions League im August in Lissabon auszutragen. Das berichtet die “Bild am Sonntag”. Die Hauptstadt Portugals habe sich demnach gegen die Mitbewerber Deutschland mit Frankfurt und Russland mit Moskau durchgesetzt. Offiziell verkündet werden soll die Entscheidung am 17. Juni werden. Das ursprüngliche Finale in der Königsklasse war für den 30. Mai im Istanbuler Atatürk-Stadion vorgesehen.

Hauptausschlaggebend für den Standort Lissabon ist offenbar, dass kein portugiesischer Teilnehmer mehr in der Champions League vertreten ist und Portugal darüber hinaus die Forderungen der UEFA nach Steuerfreiheit erfülle.

Frankfurt könnte sich derweil aber angeblich noch Chancen ausrechnen, die Final-Runde der Europa League auszutragen.

adk 7 Juni, 2020 11:46