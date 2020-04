Nach Angaben des “ZDF” könnten die ausstehenden K.o.-Spiele erst im Juli und August stattfinden. Die Europacup-Partien würden der neuen Saison vorgelagert und gegebenenfalls parallel zu den nationalen Ligen durchgeführt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass Fussballspiele dann angesichts der Corona-Pandemie überhaupt möglich sind. Betroffen ist aus Schweizer Sicht der FC Basel, der im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt steckt. Das Hinspiel gewann der FCB auswärts mit 3:0.

Der europäische Verband hat ausserdem den geplanten Länderspieltermin im Juni abgesagt. Betroffen sind unter anderem die Playoffspiele für die EM im kommenden Jahr, die voraussichtlich im Herbst ausgetragen werden.

Weiterhin offen bleibt, wie das Sommer-Transferfenster angepasst wird und was mit Transfers geschieht, die per 1. Juli bereits beschlossen sind. Diese Frage muss die FIFA klären. Eine Arbeitsgruppe ist daran, Lösungen auszuarbeiten.

The deadlines related to all 2020/21 UEFA club competitions are postponed until further notice, in particular as regards the admission process and the registration of players.

UEFA will set new deadlines in due course.

— UEFA (@UEFA) April 1, 2020