Champions League-Quali: YB reist in die Slowakei

Die Young Boys bekommen es in der Champions League-Qualifikation zunächst mit dem slowakischen Vertreter Slovan Bratislava zu tun über.

Der Favorit setzte sich beim irischen Vertreter Shamrock Rovers knapp durch. Eine 1:2-Niederlage im Rückspiel reichte, nachdem die Slowaken zu Hause im Hinspiel 2:0 gewannen. Die Spiele zwischen YB und Slovan Bratislava finden am 21. Juli (in Bratislava) und am 28. Juli (in Bern) statt. Für den Einzug in die Königsklasse müssen die Young Boys diese plus zwei weitere Runden überstehen.

YB trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auf Slovan Bratislava. Slovan setzte sich gegen die Shamrock Rovers aus Irland durch (2:0/1:2). Gespielt wird am 21. Juli in Bratislava und am 28. Juli 2021 (um 20:15 Uhr) in Bern.#BSCYB #UCL pic.twitter.com/BdTtrGdS2N — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 13, 2021

psc 14 Juli, 2021 10:25