Champions League-Viertelfinals: Phänomenale Duelle stehen an

Acht Klubs machen sich noch Hoffnungen auf die diesjährige Champions League-Trophäe, die am 29. Mai in Istanbul überreicht wird. Die Ansetzungen für die Viertel- und Halbfinals stehen fest.

Die vier anstehenden Duelle in den Viertelfinals, die am 6. / 7. und 13. / 14. April ausgetragen werden, haben es in sich. Folgende Paarungen hat Hamit Altintop in Nyon ausgelost:

Manchester City – Borussia Dortmund

FC Porto – FC Chelsea

FC Bayern München – Paris St. Germain

Real Madrid – FC Liverpool

Auch die Halbfinal-Ansetzungen stehen bereits fest. Diese Spiele finden am 27. / 28. April und 4. / 5. Mai statt:

FC Bayern München/Paris St. Germain – Manchester City/Borussia Dortmund

Real Madrid/FC Liverpool – FC Porto/FC Chelsea

psc 19 März, 2021 12:16