Champions League: Diese Duelle warten bis zum Finale

Die Viertelfinals der diesjährigen Champions League sind ausgelost. Es kommt zu echten Leckerbissen.

Zwar stehen noch nicht alle Teilnehmer final fest, da insgesamt noch vier Achtelfinal-Rückspiele ausstehen. Die Runde der letzten Acht wurde in Nyon dennoch bereits ausgelost. Folgende Paarungen wurden gezogen:

Spiel 1: Real Madrid/Manchester City – Olympique Lyon/Juventus

Spiel 2: RB Leipzig – Atlético Madrid

Spiel 3: Napoli/FC Barcelona – Chelsea/FC Bayern München

Spiel 4: Atalanta Bergamo – Paris St. Germain

In den Halbfinals wird der Sieger von Spiel 1 auf den Gewinner von Spiel 3 treffen. Zudem treffen die Sieger der Spiele 2 und 4 aufeinander.

Ab den Viertelfinals werden dieses Jahr aufgrund der Coronakrise alle Partien in K.o.-Spielen in Lissabon ausgetragen. Vom 12. – 15. August findet jeweils eine Partie pro Abend statt. Am 18. und 19. August werden die Halbfinals ausgetragen und am Samstag, 23. August steigt das grosse Finale.

psc 10 Juli, 2020 12:27