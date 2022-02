Das Champions League-Finale könnte von St. Petersburg nach London verschoben werden

Wegen der Zuspitzung des Ukraine-Russland-Konflikts könnte das ursprünglich in St. Petersburg geplante Champions League-Finale an einen anderen Ort verlegt werden.

Die UEFA beobachten die Situation sehr genau und prüft nun auch das Szenario einer Verschiebung des Final-Ortes. Das Endspiel in der Königsklasse geht am 28. Mai über die Bühne. Ob dies in St. Petersburg geschehen wird, ist völlig offen. Als alternativer Ort gilt London, wo einmal mehr das Wembley-Stadion als Austragungsstätte dienen könnte.

psc 22 Februar, 2022 14:00