Das Champions League-Finale wird nach Porto verschoben

Die Verlegung des Champions League-Finals von Istanbul nach Porto wird Tatsache.

Grund für die kurzfristige Änderungen sind Reisewarnungen der britischen Regierung für die Türkei, die es Fans erschwert oder gar verunmöglicht hätte nach Istanbul und später wieder zurück auf die Insel zu reisen. Stattdessen wird die Partie nun im 50’000 Zuschauer fassenden Estádio do Dragão in Porto ausgetragen, wie die “New York Times” berichtet. Die offizielle Bestätigung der UEFA erfolgt in Kürze.

Istanbul wäre für das Endspiel der Königsklasse eigentlich bereits 2020 vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wich man damals für ein Finalturnier bereits nach Portugal aus. Das Endspiel wurde in Lissabon gespielt. Jetzt kommt Porto zum Zug. Istanbul geht erneut leer aus. Im Finale vom 29. Mai stehen sich Chelsea und Manchester City gegenüber.

psc 12 Mai, 2021 19:34