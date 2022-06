Das ist das offizielle Champions League-Team der Saison

Beide Vereine sind mit jeweils vier Spielern vertreten. Ausserdem haben es jeweils noch ein Akteur von Chelsea, Manchester City und Paris St. Germain ins offizielle Champions League-Team der Saison geschafft. Zum besten Spieler der Saison wurde Karim Benzema gekürt. Der beste Youngster ist Vinicius Junior.

Und so sieht das Team des Jahres aus:

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022