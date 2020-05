Datum für erstes Champions League-Match bestätigt

Das Achtelfinalrückspiel zwischen Juventus und Lyon soll am 7. August stattfinden. Dies teilt Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas mit.

Im August könnte und soll es bestenfalls wieder mit dem Europapokal weitergehen. Hatte der europäische Fussballverband bereits verdeutlicht, den nationalen Ligen für die Beendigung der restlichen Spielzeit bis Ende Juli Zeit zu geben, möchte die UEFA ihre Wettbewerbe im August fertig spielen.

Das erste Champions League-Spiel sei demnach auch schon zeitlich angesetzt. “Das Spiel gegen Juventus ist am 7. August bestätigt”, verrät Jean-Michel Aulas, Präsident von Olympique Lyon, beim französischen Radiosender “RTL”. “Es wird in Turin hinter verschlossenen Türen stattfinden.” Eine offizielle Bestätigung der UEFA gibt es allerdings noch nicht. Die Franzosen gewannen das Hinspiel in Lyon mit 1:0.

Ob auch die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid am selben Tag stattfindet, ist noch unklar. Das Hinspiel (2:1-Sieg für City) fand parallel zur Partie zwischen Lyon und Juve statt.

adk 10 Mai, 2020 10:47