Endlich wieder ein Schweizer in der Champions League

Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer leitet am Dienstagabend die Champions League-Partie zwischen dem FC Barcelona und Ferencvaros Budapest.

Erstmals seit mehr als neun Jahren pfeift somit wieder ein Schweizer Unparteiischer in der Königsklasse. Sandro Schärer wird im Camp Nou von Stéphane De Almeida und Bekim Zogaj assistiert, als vierter Offizieller fungiert Fedayi San.

Der 32-jährige Schiedsrichter blickt auf mittlerweile mehr als 100 Super League-Spieleinsätze zurück. International kam er bislang in knapp 20 Partien zum Zug, allerdings noch nie in der Champions League.

SFV-Schiedsrichterchef Dani Wermelinger frohlockt: “Mit der Einführung der Teilprofessionalisierung im Dezember 2017 haben wir angekündigt, dass wir mittelfristig wieder zurück in die Königsklasse wollen. Es ist das Resultat von sehr harter Arbeit rund um das Team von Sandro Schärer in den letzten Monaten. Er hat es mit seinen Leistungen in der Schweiz und im Ausland verdient, dieses Spiel leiten zu dürfen. Endlich wieder ein Schweizer Schiedsrichter-Team in der Champions League zu sehen, ist für alle Schweizer Schiedsrichter etwas Grossartiges. Es zeigt auch, dass die Strategieausrichtung unseres Ressorts stimmt und dass sich die Investitionen des SFV und der Swiss Football League gelohnt haben.”

psc 19 Oktober, 2020 16:10