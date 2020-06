Europacup-Finalturniere in Lissabon und Deutschland

Am 17. Juni wird das Uefa-Exekutivkomitee entscheiden, wo die geplanten Finalturniere in der Champions League und der Europa League durchgeführt werden. Klare Favoriten gibt es bereits.

So zeichnet sich Medienberichten zufolge, dass die Königsklasse die finalen Spiele in dieser Saison in Lissabon austragen werden. Für die Europa League zeichnet sich Deutschland als Austragungsort ab. Gleich zwei Regionen (Rhein-Main-Neckar mit den Stadien in Frankfurt, Mainz, Sinsheim/Hoffenheim und Wiesbaden) sowie Nordrhein-Westfalen (Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf und Duisburg) stehen zur Auswahl.

Die Entscheidung um den Austragungsort der Europa League hat auch Relevanz für den FC Basel: Auch die noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele sollen nämlich im Rahmen des Finalturniers durchgeführt werden. Wie schon für das Hinspiel (3:0 bei Frankfurt) führt die Reise wohl so oder so nach Deutschland.

psc 9 Juni, 2020 14:38