Gänsehaut pur: Ajax & Benfica veröffentlichen vor Champions League-Duell geniales Video

Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon stehen sich in der Champions League im Achtelfinale gegenüber. Was auf den ersten Blick und aus heutiger Perspektive nicht unbedingt nach einem absoluten Kracher klingt, ist doch das Aufeinandertreffen zweier historischer und grosser Klubs.

In einem genialen Vorschau-Video, das beide Vereine in den sozialen Medien verbreiten, wird anhand einer Schachpartie aufgelistet, welche Erfolge die beiden Vereine in der Vergangenheit bereits feierten und vor allem auch welche Spieler allesamt in einem der beiden Klubs spielten oder sogar aufwuchsen. Gänsehaut ist garantiert:

psc 23 Februar, 2022 12:03