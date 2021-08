Geschafft: Die Young Boys erfüllen sich den Traum der Champions League

Die Young Boys spielen in dieser Saison wieder im Konzert der Grossen: Ein nervenaufreibender 3:2-Sieg bei Ferencvaros sichert den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse.

Mit dem Gesamtskore von 6:4 setzt sich der Schweizer Meister gegen sein Pendant aus Ungarn im Hexenkessel von Budapest vor 23’000 Fans durch. Wie schon das Hinspiel ist auch das Rückspiel von grosser Dramatik und vielen Toren geprägt. Bereits nach fünf Minuten bringt YB-Verteidiger Cédric Zesiger den Super League-Klub in Führung. Nach dem knappen 3:2-Sieg im Hinspiel eigentlich ein gutes Polster. Doch nur gut 20 Minuten später geht Ferencvaros durch einen Doppelschlag in Führung und gleicht das Gesamtergebnis aus. Die frenetischen Heimfans sind aus dem Häuschen.

YB gelingt es aber kühlen Kopf zu bewahren. In der zweiten Halbzeit sind die Berner die klar bessere Mannschaft. Nach einer starken Einzelleistung von Meschick Elia kann Christian Fassnacht nach einer knappen Stunde in dieser Partie zum Ausgleich einschieben und das Gesamtskore wieder zu Gunsten des BSC kippen. Eine vorentscheidende Szene ereignet sich in der 64. Minute. Da sieht Ferencvaros-Profi Aissa Laidouni nach einem rüden Foul an Michel Aebischer die Gelb-Rote Karte. Sechs Minuten später könnte Jordan Siebatcheu die Entscheidung mittels Penalty herbeiführen. Der US-Nationalspieler scheitert allerdings am ungarischen Goalie Denes Dibusz.

In der Endphase ist Ferencvaros die Müdigkeit anzusehen. Eine echte Schlussoffensive können die Ungarn nicht mehr zünden, YB-Joker Felix Mambimbi macht in der Nachspielzeit mit dem 3:2 alles klar. Die Berner sind über beide Spiele hinweg die bessere Mannschaft und qualifizieren sich verdient zum zweiten Mal in der Klubhistorie für die Königsklasse.

Dank dem Einzug in die Gruppenphase sind den Bernern Einnahmen in Höhe von 25 Mio. Franken garantiert. Durch Prämien können sogar weitere Millionen hinzukommen. Am Donnerstagabend werden die Gruppen ausgelöst. Dann weiss YB auch welche (hochkarätigen) Gegner warten.

Das Spiel ist aus: YB gewinnt gegen Ferencváros mit 3:2 und steht in der Champions-League-Gruppenphase! 💛🖤#BSCYB #FTCYB #UCL pic.twitter.com/yy7hKDO9U8 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 24, 2021

