Gianluigi Donnarumma darf im Topspiel gegen ManCity ran

PSG-Trainer Mauricio Pochettino hat bei den Goalies, wie auch auf anderen Positionen, ein Luxusproblem: Er kann mit Keylor Navas und Gianluigi Donnarumma auf zwei Weltklasseleute zurückgreifen. Beim Kracher gegen Manchester City erhält der italienische Europameister den Vorzug.

Dies berichtet “Sky Italia” am Tag vor der Partie. Demnach hat Donnarumma Signale erhalten, dass er für die Partie in der Champions League am Dienstagabend den Vorzug vor seinem Konkurrenten erhält. Zuletzt musste der 22-Jährige Italiener mehrfach auf der Ersatzbank Platz nehmen. So auch am Samstag beim 2:0-Sieg gegen Montpellier, wo Navas das Tor hütete.

Deshalb soll Donnarumma auch ziemlich unzufrieden sein. Immerhin wird sich die Stimmung jetzt (temporär) bessern.

psc 27 September, 2021 16:29