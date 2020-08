Guardiola erklärt das Ausscheiden gegen Lyon

In der Champions League kommt Manchester City nach der 1:3-Pleite gegen Lyon abermals nicht über das Viertelfinale hinaus. Pep Guardiola wurde nach der Partie zum Hauptverantwortlichen ausgemacht.

Hat sich Pep Guardiola mit seiner taktischen Ausrichtung in solch einem wichtigen K.o.-Match einmal mehr verzockt? Mit grossen Ambitionen in die Partie gegen Olympique Lyon gegangen, mussten sich die Sky Blues am Ende allerdings 1:3 von den Franzosen geschlagen geben. In seiner vierten Saison in Manchester kommt Guardiola damit nicht über das Viertelfinale in der Königsklasse hinaus.

“Es ist, wie es ist”, sagte der Katalane im Anschluss an das Ausscheiden. Die Hoffnung, doch noch mit ManCity nach dem Henkelpott zu greifen, gibt der 49-Jährige nicht auf: “Eines Tages werden wir die Lücke zum Halbfinale schliessen. Wir müssen den Klub wieder aufbauen. In diesem Wettbewerb muss man perfekt sein.”

Wie es überhaupt zur Niederlage gegen Lyon kommen konnte, erklärte Guardiola nach dem Spiel wie folgt: “Wir hatten mehrere Torchancen, aber wir haben Fehler gemacht und in diesem Wettbewerb darf man keine Fehler machen. Die Details haben den Unterschied gemacht. Es ist schwierig, aber es ist Teil des Spiels. Das muss man verstehen.”

adk 16 August, 2020 10:12