Hartes Los für Servette in der Champions League-Quali

Vizemeister Servette muss bereits in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League eingreifen und bekommt es auch noch mit einem happigen Gegner zu tun.

In Nyon wurde dem in der Auslosung ungesetzten Klub der belgische Vertreter KRC Genk als Gegner zugewiesen. Genk wurde in der abgelaufenen Saison in Belgien hinter Royal Antwerpen Zweiter. Dabei wurde der Meistertitel erst durch ein Gegentor in der 94. Minute verpasst. Die Partien in der CL-Quali gegen Servette finden am 25. oder 26. Juli und 1. oder 2. August statt.

Schaffen die Genfer diese Hürde, würden in der CL-Quali zwei weitere Runden folgen. In der ersten der beiden würde Olympiakos Piräus warten. Ansonsten geht es zunächst mit der Europa League-Qualifikation weiter.

psc 21 Juni, 2023 12:36