Ilkay Gündogan wettert gegen Champions League-Reform

Der 30-jährige ManCity-Legionär beschwert sich in den sozialen Medien vor allem darüber, dass beim neuen Format, das ab 2024 in Kraft treten soll, noch mehr Partien für alle Teilnehmer geplant sind. “Mehr und mehr Spiele, denkt niemand an die Spieler?”, fragte er rhetorisch. Das neue CL-Format sei lediglich das weniger schlimme von zwei Übeln. Gündogan spricht sich ganz klar dafür aus, am aktuellen Format festzuhalten. Dieses funktioniere grossartig und deshalb sei die Champions League der populärste Klubwettbewerb der Welt – sowohl für Fans wie auch Spieler.

Einmal mehr wurde die geplante Reform im Grund über die Köpfe von Profis und auch Fans entschieden.

The UCL format right now works great and that is why it's the most popular club competition in the world – for us players and for the fans.

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021