“In der Champions League dreht CR7 so richtig auf”

Die Champions League liegt Cristiano Ronaldo einfach – es ist sein Wettbewerb. Das macht nun auch mit Giorgio Chiellini einer seiner Juve-Kollegen klar.

“Die Art und Weise, wie Cristiano spielt, hat sich geändert”, teilt Giorgi Chiellini in einem Instagram-Live mit Christian Vieri mit. “Er tritt anders auf als in seinen jüngeren Jahren.”

“Vielleicht macht er gegen die kleinen Mannschaften eine Leistung, die nicht aussergewöhnlich erscheint. Gegen die Grossen ist er unglaublich. In der Champions League dreht er auf. Er spürt es einfach und dreht den Motor hoch”, lobt Chiellini seinen Teamkollegen.

Ronaldo hat in dieser Saison 25 Tore in 32 Spielen für Juventus erzielt, darunter zwei von sieben in der Champions League. Insgesamt hat der Portugiese in der Königsklasse bereits 128 Treffer erzielt und den Henkelpott fünfmal gewonnen.

adk 17 Mai, 2020 11:51