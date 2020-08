Klaksvik gegen Slovan auf Freitag verschoben

Der BSC Young Boys muss sich noch etwas länger gedulden, bis Klarheit herrscht, auf welchen Gegner der Super-League-Klub in der 2. Quali-Runde der Champions League trifft.

Das Duell zwischen KI Klaksvik und Slovan Bratislava in der 1. Quali-Runde zur Gruppenphase der Champions League ist schon im Vorfeld an Spektakularität kaum zu überbieten. Weil sich bei Slovan zwei positive Corona-Testungen ergaben, befindet sich die gesamte Truppe auf den Färöer in häuslicher Isolation.

Die zuständige Gesundheitsbehörde in Torshavn hatte bis dato das Stattfinden des Aufeinandertreffens untersagt. Die ursprünglich für Mittwochabend angesetzt Partie wird aber in jedem Fall ausgetragen. Die UEFA und Slovan haben sich darauf verständigt, das Spiel auf Freitag zu verschieben.

Aus dem 18-Mann-Kader dürfen demnach alle Spieler zum Einsatz kommen, die zweimal negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Zur Prophylaxe reisen nicht nominierte Spieler sowie eine Handvoll Junioren aus der Slowakei nach. Der Sieger des Spiels trifft am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) in der 2. Runde auf den BSC Young Boys.

aoe 19 August, 2020 18:02