ManCity-Coach Pep Guardiola stapelt vor Duell mit PSG tief

ManCity-Coach Pep Guardiola redet seine Mannschaft vor dem Champions League-Halbfinal-Duell mit PSG klein.

Fast wie gewohnt, ist man geneigt zu sagen, redet der Spanier den Gegner stark und sein Team eher schwach. Vor allem in einem Bereich sieht Guardiola bei den Skyblues Defizite. “Wir sind nicht so gut im Abwehrbereich, wir sind nicht die beste Mannschaft”, sagt er vor der Partie am Mittwochabend in Paris. Immerhin betont er auch die Stärken seiner Mannschaft: “Wir sind gut mit dem Ball, wir rennen viel mit dem Ball.”

Guardiola rechnet indes mit einem ganz starken Gegner: “Morgen müssen wir viel rennen, weil PSG so stark ist. Wir werden versuchen, sie so viel laufen zu lassen wie möglich.” Die Ausgangslage ist für den 50-Jährigen offen: “Dass man das Viertelfinale übersteht, bedeutet nicht, dass man ins Endspiel kommt. Das schafft man nur, wenn man gute Spiele abliefert.”

psc 27 April, 2021 16:53