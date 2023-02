ManCity muss gegen Leipzig auf De Bruyne verzichten – Nkunku angeschlagen

Der 25-Jährige hat am vergangenen Wochenende nach langer Verletzungspause infolge eines Aussenbandrisses im Knie sein Comeback gegeben und klagt nun über muskuläre Probleme. Trainer Marco Rose weiss noch nicht, ob ihm Nkunku für die Partie gegen die Skyblues überhaupt zur Verfügung steht. Wenn überhaupt wird der Torjäger erneut nur als Joker zum Einsatz gelangen.

Auch die englischen Gäste haben Verletzungsprobleme: Spielmacher Kevin de Bruyne ist erkrankt und fehlt im Kader ebenso wie die beiden Abwehrspieler John Stones und Aymeric Laporte.

Our #UCL squad for the RB Leipzig match has been confirmed 📋

— Manchester City (@ManCity) February 21, 2023