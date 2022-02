Matchwinner Elanga blieb dank Rangnick bei ManUtd

Anthony Elanga avancierte für Manchester United beim Champions League-Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético zum Matchwinner: Der 19-Jährige erzielte bei seinem 15-minütigen Jokereinsatz den wichtigen Ausgleichstreffer. Dabei wäre er im Januar beinahe gewechselt.

Der schwedische Stürmer wollte die Red Devils eigentlich auf Leihbasis verlassen. Zurückgehalten wurde er von Trainer Ralf Rangnick, der das Potential des Youngsters von Beginn weg als hoch einschätzte. Immer wieder setzte der deutsche Coach von ManUtd in den vergangenen Spielen auf Elanga – wenn auch häufig als Joker. “Ich habe ihm gesagt, dass ich möchte, dass er bleibt”, sagte Rangnick nach dem Remis in Madrid und lobte den Youngster explizit: “Ich würde mir wünschen, dass andere Spieler ihn als Vorbild nehmen. Er lebt seinen Traum.”

In den vergangenen Wochen traf Elanga auch in der Premier League zweimal. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft bis 2026. Er wurde seit 2015 in der Nachwuchsakademie des Premier League-Klubs ausgebildet.

psc 24 Februar, 2022 10:22