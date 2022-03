Medien und Fans prügeln nach CL-Out auf Juventus ein

Trotz Support der eigenen Fans und verheissungsvoller Ausgangslage aus dem Hinspiel (1:1) ist Juventus am Mittwochabend in der Champions League zum dritten Mal in Folge bereits im Achtelfinal gescheitert – erneut gegen einen vermeintlich unterklassigen Gegner. Das 0:3 gegen Villarreal hinterlässt tiefe Wunden.

Die italienische Presse ist einmal mehr nicht zimperlich, wenn es darum geht, die Mannschaft zu bewerten. “Juve, was für ein Dummkopf!”, titelt etwa die “Gazzetta dello Sport” und macht klar, dass eine Niederlage gegen die Underdogs aus Villarreal im Grunde unverzeihlich ist.

Heftig kritisiert wird insbesondere Juve-Coach Massimiliano Allegri, der mit seiner zögerlichen Ausrichtung und Aufstellung für viele als Hauptschuldiger für die Pleite verantwortlich gemacht wird. Nachdem es lange Zeit 0:0 stand, schien er sich auf eine Verlängerung einzustellen und wollte da dann mit Super-Jokern wie Paulo Dybala den Unterschied machen. Der Plan ist misslungen. In der Schlussviertelstunde drehte Villarreal im Allianz Stadium gewaltig auf und markierte noch drei Treffer.

Von einem “Desaster für Allegri”, schreibt der “Corriere dello Sport”. “Juventus sank sobald Emery (Trainer von Villareal, Anm. d. Red.) mehr Qualität brachte”, titelt “tuttosport” und spricht vor allem die Einwechslung von Villarreals Torjäger Gerard Moreno an, der offensiv sofort präsent war und den Penalty zum 1:0 souverän verwandelte.

Nacheinander ist Juve in der Königsklasse nun an Ajax, Porto, Lyon und Villarreal gescheitert. Jedes Mal war die Enttäuschung in Turin danach riesig – da man als Favorit in die jeweiligen Duelle ging.

Zeit zur Trauer bleibt aber nicht. In der Meisterschaft präsentierte sich die alte Dame zuletzt in alter Stärke und mischt auch wieder im Rennen um den Scudetto mit. Gewinnt Juve den Meistertitel dürften die Fans das frühe Ausscheiden aus der Champions League rasch verzeihen.

psc 17 März, 2022 09:50