Mohamed Salah brennt auf Revanche und schickt Kampfansage an Real

Im Champions League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool kommt es zur Wiederauflage des Endspiels 2018. Reds-Stürmer Mohamed Salah brennt auf Revanche.

Nachdem die Madrilenen den Finaleinzug am Mittwochabend dank eines weiteren mirakulösen Comebacks gegen Manchester City gesichert haben, schickt der ägyptische Superstar sofort eine Kampfansage in Richtung Spanien. “Wir haben noch eine Rechnung offen”, postet Salah auf Twitter. Bereits vor dem zweiten Halbfinale sagte er öffentlich, dass er sich Real Madrid als Gegner wünscht.

Der La Liga-Klub gewann 2018 dank zwei Treffern von Gareth Bale und einem weiteren Tor von Karim Benzema mit 3:1. Nun hoffen Salah und Co. auf ein anderes Ergebnis. Die Partie findet am 28. Mai in Paris statt.

psc 5 Mai, 2022 09:38