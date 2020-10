Neymar droht mehrere Spiele zu verpassen

Neymar droht wegen seiner Obeschenkelverletzung, die er sich beim Champions League-Spiel in der Türkei zugezogen hat, nun doch länger auszufallen.

Für das Ligaspiel beim FC Nantes am Wochenende wird es laut PSG-Coach Thomas Tuchel ziemlich sicher nicht reichen: “Ich denke nicht, dass es möglich ist, dass er spielt”, sagt der Deutsche am Freitag. Französischen Medienberichten zufolge wird Neymar wohl auch für das Champions League-Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der kommenden Woche nicht rechtzeitig fit.

Der 28-jährige Brasilianer musste am Mittwoch beim 2:0-Sieg bei Istanbul Basaksehir bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

psc 30 Oktober, 2020 17:07