Noah Okafor schiesst Salzburg ins Champions League-Achtelfinal

Noah Okafor ist weiterhin auf Erfolgskurs: Gegen Sevilla erzielt er sein zweites Champions League-Tor. Es ist ein ganz wichtiges. Dank dem 1:0-Sieg ziehen die Bullen erstmals in die K.o.-Phase der Königsklasse ein.

Nach hervorragender Vorarbeit durch den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi verwertet Okafor in der 50. Minute mit guter Technik gekonnt zum 1:0. Der Jubel in Salzburg ist riesig: Dank dem Sieg schliessen die Österreicher die Gruppe hinter Lille auf dem zweiten Platz ab. Sevilla kann in der Europa League fortfahren, der VfL Wolfsburg scheidet nach der dritten Niederlage im Wettbewerb aus.

psc 8 Dezember, 2021 22:35