Offiziell: Champions League-Final wird in Paris ausgetragen

Der Champions League-Final wird wie angekündigt nicht in St. Petersburg durchgeführt. Als Ersatzort hat die UEFA Paris bestimmt.

Das Endspiel der Königsklasse geht am 28. Mai im Stade de France über die Bühne, wie die UEFA an einer Sondersitzung des Exekutivkomitees am Freitag bestimmt hat. Ursprünglich war das russische St. Petersburg vorgesehen. Russland wurde das Finale nach dem Einmarsch militärischer Truppen in die Ukraine entzogen.

An der Sondersitzung wurde zudem bestimmt, dass russische und ukrainische Klubmannschaften und Nationalteams alle ihre internationalen Spiele bis auf Weiteres auf neutralem Terrain im Ausland austragen müssen.

psc 25 Februar, 2022 10:49