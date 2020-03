Grund dafür ist die Tatsache, dass sowohl die Spieler und der Staff von Juve wie auch jene von Real wegen Coronavirus-Fällen im Verein unter Quarantäne stehen. Ob und wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch unklar und wird wohl am für Dienstag geplanten Meeting mit den Stakeholdern beschlossen. Möglicherweise werden sämtliche Europacup-spiele und auch die für Sommer geplante EM abgesagt.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020