Olympique Lyon schafft das nächste Husarenstück

Olympique Lyon erweist sich in der K.o.-Phase der Champions League weiter als Riesentöter: Nach Juventus eliminieren die Franzosen auch Manchester City.

Das Team von Trainer Rudi Garcia besiegt die favorisierten Engländer mit 3:1 und steht im Halbfinale gegen den FC Bayern.

Bereits nach 24 Minuten geht Lyon nach einem einfach gestrickten Angriff und einem weiten Ball in Führung. ManCity kann sein gewohntes Kombinationsspiel im ersten Durchgang nie wirklich aufbauen. In der zweiten Halbzeit wird es aus Sicht der Engländer besser, auch weil die Kräfte bei den Franzosen nachlassen. Kevin de Bruyne gelingt in der 69. Minute der Ausgleich. Viele glauben da an die Wende. Doch ein umstrittener Treffer, dem ein passives Offside und möglicherweise auch ein Foulspiel vorangehen, bringt Lyon wieder in Front.

Dann wird es dramatisch: Knapp fünf Minuten vor Schluss muss Raheem Sterling einen Ball nur noch ins leere Tor einschieben – und scheitert an dieser leichten Aufgabe kläglich. Quasi im Gegenzug schiesst OL nach einem kapitalen Bock von ManCity-Goalie Ederson das 3:1 und führt die Entscheidung hervor.

Völlig überraschend steht Lyon somit in der Runde der letzten Vier – wo es gegen den FC Bayern wieder der krasse Aussenseiter sein wird.

Manchester City scheitert in der Königsklasse, deren Gewinn seit Jahren vor jeder Saison als grosses Ziel herausgegeben wird, hingegen einmal mehr früh.

psc 15 August, 2020 22:54