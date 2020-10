Ousmane Dembélé blüht auf – Jadon Sancho erlöst den BVB

Ein abgefälschter Schuss von Ousmane Dembélé in der Startphase und ein Messi-Penalty in der Schlussphase entscheiden die Partie zwischen Barça und Juve. Borussia Dortmund feiert nach der Auftaktniederlage in der Champions League im strömenden Regen einen Sieg gegen Zenit St. Petersburg. Die Übersicht über den Champions League-Mittwoch.

Zum Duell Ronaldo gegen Messi kommt es in Turin wegen der Corona-Erkrankung des Portugiesen nicht, die Schlagzeilen nach dem 1:0-Auswärtssieg gehören neben Messi vor allem Ousmane Dembélé. Dessen abgelenkter Schuss in der 14. Minute lenkt die Partie für die Katalanen in die richtigen Bahnen. Juve zeigt sich offensiv ohne seinen Superstar insgesamt zu harmlos. Alvaro Morata wird im Abseits stehend vom VAR gleich dreimal zurückgepfiffen. Messi erhöht in der Nachspielzeit zum 2:0-Schlussstand für Barça.

Die Rückkehr auf die Siegerstrasse in der Königsklasse schafft Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg: Jadon Sancho erlöst sein Team im leeren Signal Iduna Park und bei strömendem Regen mit einem verwandelten Elfmeter in der 78. Minute. In der Nachspielzeit doppelt Torjäger Erling Haaland nach.

Einen letztlich souveränen Auftritt legt ManUtd im Old Trafford hin. Nach dem eher überraschenden Startsieg gegen PSG besiegt die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer RB Leipzig gleich mit 5:0. Marcus Rashford erzielt als Joker einen Dreierpack.

Die Ergebnisse vom Mittwoch:

Juventus – FC Barcelona 0:2

Borussia Dortmund – Zenit St. Petersburg 2:0

Manchester United – RB Leipzig 5:0

Ferencvaros – Dynamo Kiew 2:2

Club Brügge – Lazio 1:1

FC Sevilla – Stade Rennes 1:0

Istanbul Basaksehir – PSG 0:2

Krasnodar – Chelsea 0:4

psc 28 Oktober, 2020 22:53