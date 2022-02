PSG-Coach Pochettino dachte, Paredes hatte ihm bei Torjubel die Nase gebrochen

PSG gelang im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Real Madrid durch eine spektakuläre Einzelaktion von Kylian Mbappé in der Nachspielzeit doch noch der Siegtreffer. Der Jubel darüber war sehr euphorisch.

Trainer Mauricio Pochettino und auch die Spieler lagen sich in den Armen. Und der Cheftrainer hat offenbar auch etwas abbekommen. “Ich habe zwei Dinge gespürt: Meine Freude und dann Leandro Paredes. Er rannte beim Jubel in mich. Ich dachte, er hätte meine Nase gebrochen. Ich habe den Arzt gefragt, sich das anzusehen. Zum Glück ist es nicht so schlimm”, erklärt Pochettino nach der Partie.

Am 9. März findet in Madrid das Rückspiel statt, wo es um den Einzug ins Viertelfinale geht. Ob die Pariser wieder jubeln und es für Pochettino wieder schmerzhaft wird, ist offen.

psc 16 Februar, 2022 16:02