RB Leipzigs Heimspiel gegen Liverpool nach Budapest verschoben

Deutschland hat für Menschen aus Corona-Mutationsgebieten eine Einreise-Sperre verhängt. Darunter fällt auch Großbritannien. Obwohl der FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League bei RB Leipzig antreten muss, wurde eine entsprechende Ausnahmeregelung für das Spiel in Leipzig allerdings abgelehnt.

Der Bundesliga-Klub musste sich deshalb nach einem Alternativstandort erkundigen. Wie die UEFA nun mitteilt, wurde dieser gefunden: Die Partie am Dienstag, den 16. Februar, wird im Ferenc-Puskas-Stadion in Budapest gespielt werden.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 7, 2021