Bei Real Madrid kommt es nach 214 Tagen zu einem Comeback

Erstmals seit 214 Tagen steht Ferland Mendy bei Real Madrid wieder in der Startelf.

Der französische Linksverteidiger musste sich sehr lange gedulden. Zuletzt stand er zwar wieder im Kader, kam in dieser Spielzeit aber noch nicht zum Zug. Das Ende der vergangenen Spielzeit verpasste Mendy wegen grösseren muskulären Problemen, die gleich mehrfach wiederkamen. Nun setzt ihn Trainer Xabi Alonso erstmals ein - und zwar gleich in der Startelf.

Im Champions League-Spiel bei Olympiakos darf Mendy auf der linken Abwehrseite starten. Der 30-Jährige hofft fortan wieder auf deutlich mehr Einsatzzeit als zuletzt.

Alonso sorgt noch für eine weitere kleine Überraschung und setzt in der Startelf in Piräus nicht auf Jude Bellingham. Der Engländer ist allerdings angeschlagen und deshalb nur auf der Ersatzbank.

Peter Schneiter 26 November, 2025 19:55