Real Madrid droht gegen ManCity der Ausfall von Luka Modric

Luka Modric fällt wegen einer Oberschenkelverletzung vorderhand aus. Möglicherweise verpasst er auch das Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Manchester City.

Der 37-Jährige fehlte am Freitag im Training. Kurz darauf kommunizierte Real die Blessur des Spielmachers am hinteren linken Oberschenkel. Zur Ausfallzeit wurden keine Angaben gemacht. Spanischen Medienberichten zufolge wird Modric aber im Finale der Copa del Rey am 6. Mai gegen Osasuna ausfallen. Auch für die erste von zwei Partien gegen ManCity am 9. Mai wird es für den Mittelfeldspieler knapp.

psc 28 April, 2023 14:47