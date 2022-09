Real-Schock: Karim Benzema wird mit Knieverletzung ausgewechselt

Karim Benzema erlebt einen rabenschwarzen Einstieg in die neue Champions League-Saison. Der Torjäger von Real Madrid verletzt sich am Knie und muss noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Der 35-Jährige zieht sich nach einer knappen halben Stunde bei einer Aktion in der Defensive eine Verletzung im rechten Knie zu und humpelt fortan. Benzema versucht es noch einmal kurz, muss dann aber von Trainer Carlo Ancelotti durch Eden Hazard ersetzt werden. Wie lange der letztjährige Top-Torjäger der Königsklasse (15 Tore) ausfallen wird, ist offen. Weitere Untersuchungen müssen dies zeigen.

Am kommenden Sonntag trifft Real in der Liga auf den RCD Mallorca. Nächste Woche geht es in der Königsklasse gegen RB Leipzig weiter.

psc 6 September, 2022 22:00