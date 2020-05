Saison-Fortsetzung: UEFA-Boss Ceferin ist zuversichtlich

Die UEFA hält nach wie vor an den Plänen fest, die internationalen Wettbewerbe im August fortzusetzen und zu beenden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist diesbezüglich zuversichtlich.

Bereits vor etlichen Wochen hatte die UEFA eingeräumt, den nationalen Verbänden Zeit zu gewährleisten, um deren Ligen bis Ende Juli zu beenden. Im Anschluss möchte der europäische Fussballverband mit der Champions- und Europa League fortfahren.

“So wie es aktuell aussieht, bin ich mir sicher, dass wir die europäische Saison und damit die UEFA-Wettbewerbe fortsetzen könnten”, teilt UEFA-Präsident Alexander Ceferin “BeIn Sports” mit, macht dabei jedoch auch klar, dass die Spiele “unter Ausschluss der Zuschauer” stattfinden werden.

Der Slowene hoffe, dass bald auch andere Ligen nachziehen und ebenso wie die Bundesliga wieder deren Spielbetriebe aufnehmen. Sollte es dennoch zu Abbrüchen kommen, so erklärt Ceferin: “Die Vereine müssen trotzdem in eine Qualifikation, um in der kommenden Spielzeit an UEFA-Wettbewerben teilzunehmen. Nur sportliche Faktoren können die Formel für eine Qualifikation an der Champions- und Europa League sein.”

adk 17 Mai, 2020 15:11