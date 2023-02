Slapstick und Real-Gala an der Anfield Road

Das Anfield Road erlebt ein spektakuläres Spiel, das trotz 2:0-Führung von Liverpool in einem 5:2-Sieg für Real Madrid endet. Zu den auffälligen Akteuren gehören auch die beiden Goalies.

Sowohl Real-Keeper Thibaut Courtois wie auch Liverpool-Goalie Alisson patzen in der ersten Halbzeit auf unglaubliche Art und Weise. Bei nicht allzu schwierig zu verarbeitenden Rückpässen vertändeln sie den Ball (Courtois) oder schiessen einen Gegenspieler an (Alisson). Beide Flops enden in einem Gegentor.

Nachdem Liverpool bis zur 14. Minute mit 2:0 in Front geht, kämpft sich Real dank einem Doppelpack von Vinicius Junior bis zur 36. Minute zurück und alles beginnt quasi von vorne.

Im zweiten Umgang zeigt der amtierende Champions League-Sieger dann eine echte Machtdemonstration. Eder Militão nach einem Standard und ein Doppelpack von Karim Benzema führen zu klaren Verhältnissen für das Rückspiel. Die Madrilenen gehen in drei Wochen im Santiago Bernabeu mit einem satten 5:2-Vorsprung in die zweite Partie.

Im Parallelspiel setzt Napoli seine Siegesserie fort und gewinnt bei Eintracht Frankfurt mit 2:0. Zudem fliegt Torjäger Randal Kolo Muani nach einem rüden Einsteigen mit Rot vom Platz.

psc 21 Februar, 2023 22:54