Statistik zeigt: Real Madrid muss die Champions League gewinnen

Real Madrid hat sich durch ein phänomenales Comeback gegen den FC Chelsea das Ticket für die Champions League-Halbfinals gesichert. Eine Statistik deutet nun darauf hin, dass die Königlichen sogar den Titel gewinnen “müssen”.

Es wäre bereits der achte Triumph der Madrilenen in der Vereinshistorie. Immer, wenn der spanische Rekordmeister in der K.o.-Phase dem amtierenden Titelverteidiger begegnete, setzte sich Real im direkten Aufeinandertreffen durch und gewann am Ende die Champions League auch. Das war in der Geschichte des Wettbewerbs schon viermal der Fall.

Heuer ist es wieder soweit. Vorjahressieger Chelsea wurde in den Viertelfinals durch die Königlichen ausgeschaltet. Setzt sich die Serie fort, kann der La Liga-Klub den Henkelpott am Ende in die Höhe stemmen.

psc 14 April, 2022 13:49