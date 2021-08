Trainer von YB-Gegner Cluj wirft Starspieler aus dem Kader

Die Young Boys kämpfen in der Champions League-Quali gegen die Rumänen von Cluj um den Einzug in die Playoffs. Unmittelbar vor dem Hinspiel kommt es beim Gegner zum Eklat.

Wie “Blick” berichtet, hat Cluj-Trainer Marius Sumudica den 46-fachen rumänischen Internationalen Alexandru Chipciu (32) kurzerhand aus dem Kader geworfen. Der Stürmer lieferte sich einen Trainingsstreit mit dem 18-jährigen Nachwuchsgoalie Otto Hindrich.

Sumudica erklärt seine Massnahme wie folgt: “Solche Spieler kann ich nicht gebrauchen. Es gab immer wieder Beleidigungen. Ich kann nicht tolerieren, dass ein einzelner Spieler die Atmosphäre vergiftet.”

Chipciu erzielte in der letzten Quali-Runde in der Verlängerung gegen den bosnischen Vertreter Banja Luka das entscheidende Tor in der Verlängerung. Sein Fehlen ist sportlich ein schwerer Schlag.

psc 3 August, 2021 14:19