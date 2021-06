UEFA-Pläne: Juve, Barça & Real droht Ausschluss aus der Champions League

Juventus, der FC Barcelona und Real Madrid halten an ihren Super League-Plänen fest. Deshalb droht ihnen nun der Ausschluss aus der Champions League – und ein langer Rechtsstreit.

Die UEFA will die drei Topklubs laut einem Bericht von “La Repubblica” noch in dieser Woche von der Königsklasse, für die sich die drei Vereine in der kommenden Saison auf sportlichem Weg qualifiziert hätten, ausschliessen. Ob Juve, Barça und Real tatsächlich nicht an der Königsklasse teilnehmen können, steht aber noch in den Sternen. Die Traditionsklubs sollen bereits den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne planen, falls der europäische Verband tatsächlich durchgreift.

Der UEFA droht ihrerseits ebenfalls Ungemach: Der Europäische Gerichtshof wurde von einem Handelsgericht aus Madrid dazu aufgerufen, zu prüfen, ob die UEFA und auch die FIFA mit ihren Wettbewerben widerrechtlich eine Art Monopolstellung ausnutzen, durch die andere potentielle Wettbewerber unterbunden werden.

1 Juni, 2021