UEFA schliesst 15 Milliarden-Deal für die Champions League ab

Die UEFA kann offenbar mit enormen Einnahmen bei der Vermarktung der Champions League rechnen.

Wie diverse Medien berichten, steht die European Club Association (ECA) vor Abschluss eines Deals für die TV-Rechte der Königsklasse zwischen 2024 bis 2027, der satte 15 Milliarden Euro einbringt. Dies wäre eine Steigerung von rund 40 Prozent im Vergleich zum aktuellen Vertrag.

Hauptsächlich sollen die Zusatzeinnahmen durch den neuen Modus der Champions League ermöglicht werden, der allerdings noch genehmigt werden muss. Dadurch wird künftig jedes Team in der Gruppenphase zehn Spiele absolvieren. Bei der Qualifikation für die Achtelfinals gibt es eine zusätzliche Playoff-Runde. Mehr Spiele bedeutet mehr Einnahmen.

Vor allem der stark wachsende US-Markt soll für ein grosses Plus sorgen. So habe man sich mit der “Relevent Sports Group” auf ein 220 Mio. Euro-Paket verständigt.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagt: “Wir sind erfreut, so viel Interesse von unseren Stakeholdern zu haben und freuen uns, dass es die getroffene Vereinbarung erlaubt, die Einnahmen in schwierigen Zeiten, in denen finanzielle Stabilität nötig ist, an die europäischen Klubs verteilen können.”

In erster Linie werden die teilnehmenden Klubs von den Zusatzeinnahmen profitieren. Aktuell schüttet die UEFA jährlich rund zwei Milliarden an die Vereine aus. Dieser Betrag wird deutlich steigen.

psc 10 Februar, 2022 15:02