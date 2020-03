Nachdem spanische Medien berichteten, dass die Europacup-Wettbewerb für diese Saison gestoppt werden, hat die UEFA am Donnerstagnachmittag ein offzielles Statement veröffentlicht. Sie lädt alle Mitgliedsverbände, Vertreter der europäsichen Klubvereinigung sowie der Ligen und auch von der Spielergewerkschaft dazu ein, an einer Videokonferenz am 17. März teilzunehmen. Dort soll besprochen werden, wie es mit den europäischen Ligawettbewrben und den UEFA-Bewerben (Champions League, Europa League, EURO 2020) weitergeht – oder eben auch nicht weitergeht.

Absagen von allen Bewerben stehen aufgrund der Coronakrise im Raum. Die für Donnerstagabend geplanten Europa League-Spiele, die noch nicht abgesagt wurden, finden noch planmässig statt.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

