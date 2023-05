Vater Alf-Inge Haaland legt sich mit den Real-Fans an

Der Norweger verfolgte die Partie in einer Loge. Dort fielen der 50-Jährige und eine männliche Begleitung vor allem in der Halbzeitpause mit abfälligen Gesten gegenüber den Real-Fans auf. Provoziert wurde er durch «Dummkopf, Dummkopf»-Rufe. Daraufhin hielt sich Haaland Senior die Hände an die Ohren.

Berichten zufolge warf der Vater des ManCity-Torjägers zuvor Erdnüsse in Richtung Real-Fans. Schliesslich wurde er von Sicherheitspersonal aus dem Bereich weggeführt.

Brisant: Erling Haaland gilt mitunter als Transferkandidat für Real. Von einem solchen Wechsel scheint er momentan ziemlich weit entfernt zu sein.

Alfie Haaland giving abuse out to the Real Madrid fans, before being escorted out of the Bernabeu. pic.twitter.com/rfz9jWNGri

— City Report (@cityreport_) May 9, 2023