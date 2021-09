YB muss bei Atalanta definitiv auf Christian Fassnacht verzichten

Die Young Boys müssen beim Champions League-Spiel bei Atalanta am Mittwochabend definitiv auf Christian Fassnacht verzichten.

Der 27-Jährige hatte sich beim 2:1-Sieg gegen St. Gallen am Samstag bei einem Zusammenprall eine Platzwunde am Kopf zugezogen und musste ausgewechselt werden. Mittlerweile geht es Fassnacht zwar besser, ein Einsatz in Bergamo kommt aber noch zu früh. Der Mittelfeldspieler hat die Reise nach Italien deshalb gar nicht erst angetreten. Fehlen wird auch Innenverteidiger Cedric Zesiger, der sich nach einer Fussverletzung schonen muss.

psc 28 September, 2021 13:40