YB duelliert sich in der Champions League wieder mit ManUtd

Die Young Boys dürfen sich auf sechs heisse Partien in der Champions League-Gruppenphase freuen. Unter anderem kommt es (wieder) zum Duell mit Manchester United.

In Istanbul wurde über das Schicksal von YB und den 31 übrigen Teilnehmern der diesjährigen Champions League entschieden. Und die Losfee meinte es mit den Young Boys, was die Attraktivität der Gegner angeht, durchaus gut: Die Berner treffen in Gruppe F wie schon bei der ersten Champions League-Teilnahme vor drei Jahren auf Manchester United. Ausserdem stehen Duelle mit Atalanta und Europa League-Sieger Villarreal an. Es hätte noch hochkarätigere Gruppen und Gegner gegeben, schlecht ist das Los für die Berner aber ganz sicher nicht.

Insbesondere Gruppe A mit den Schwergewichten Paris St. Germain und Manchester City sowie RB Leipzig und Brügge hat es in sich. Sehr stark ist auch Gruppe B mit Atlético, Liverpool, Porto und Milan einzuschätzen.

So sehen die Gruppen der Königsklasse aus:

All set for the 2021/22 season! 🤩 Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

psc 26 August, 2021 19:11